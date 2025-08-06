Инцидент при раздаче гумпомощи в Газе привел к гибели 20 человек

Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на людей в Газе, погибли 20 человек

Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на людей в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти анклава.

«Двадцать человек погибли, десятки пострадали в среду ночью при попытке получить гумпомощь на фоне катастрофической ситуации в Газе после того, как на них опрокинулся грузовик с продовольствием», — говорится в сообщении.

Власти анклава считают, что военные Армии обороны Израиля могли специально направить грузовик по небезопасным дорогам, пострадавшим от бомбардировок. Израильская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что власти страны в ближайшее время примут новые меры для достижения целей войны в секторе Газа.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля выдвинут радикальной группировке ХАМАС новый ультиматум. Согласно его требованиям, радикалы должны освободить оставшихся израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных, а также согласиться на условия прекращения войны, включающие разоружение и прекращение борьбы в будущем.