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15:38, 6 августа 2025Экономика

«Коммунального барона» задержали в российском городе

Глава УК Челябинской области Старокожев потратил на себя миллион и попал под суд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: СК РФ / РИА Новости

Глава управляющей компании (УК) в Челябинской области потратил на себя более миллиона рублей и попал под суд. «Коммунального барона» задержали и подозревают в мошенничестве, сообщает Telegram-канал 74.Ru.

Речь идет о Викторе Старокожеве, директоре компании «УКИКО», которая управляет 558 многоквартирными домами в городах региона.

По данным следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го мужчина не исполнял свои обязанности — не обслуживал здания, но отправлял платежки за якобы оказанные услуги. Таким образом Старокожев заработал более миллиона рублей, которые израсходовал на свое усмотрение.

При этом жильцы домов, которыми управляет «УКИКО», вынуждены сами включать газ и отопление, а также проводить ремонт общих зон. Дозвониться до УК они не могут, зато регулярно получают квитанции.

Ранее в России захотели разрешить коллекторам выбивать долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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