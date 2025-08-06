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14:54, 6 августа 2025Культура

Лидер «Руки Вверх!» назвал покупающих фальшивые поздравления от звезд людей недалекими

Сергей Жуков возмутился незаконной продажей поздравлений от его лица
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков возмутился предложениями о продаже поздравлений и извинений от знаменитостей, созданных при помощи искусственного интеллекта. Его цитирует «Абзац».

«Любому человеку неприятно, когда используют его образ и голос. Безусловно, люди, которые обращаются к таким мошенникам, тоже недалекие. Они же понимают наверное, что это неправда», — отметил артист.

Он также выразил сожаление, что на сегодняшний день «вся эта история» не регулируется. «И это только начало того ужаса с нейросетями, который нам предстоит испытать дальше, но победит все равно жизнь», — заключил Жуков.

Ранее российский актер Сергей Безруков высказал мнение об искусственном интеллекте.

ЖЗЛ
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