Лидер «Руки Вверх!» назвал покупающих фальшивые поздравления от звезд людей недалекими

Сергей Жуков возмутился незаконной продажей поздравлений от его лица

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков возмутился предложениями о продаже поздравлений и извинений от знаменитостей, созданных при помощи искусственного интеллекта. Его цитирует «Абзац».

«Любому человеку неприятно, когда используют его образ и голос. Безусловно, люди, которые обращаются к таким мошенникам, тоже недалекие. Они же понимают наверное, что это неправда», — отметил артист.

Он также выразил сожаление, что на сегодняшний день «вся эта история» не регулируется. «И это только начало того ужаса с нейросетями, который нам предстоит испытать дальше, но победит все равно жизнь», — заключил Жуков.

Ранее российский актер Сергей Безруков высказал мнение об искусственном интеллекте.