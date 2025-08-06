Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:30, 6 августа 2025Забота о себе

Любовь к странным запахам связали с психическими болезнями

Врач Демьяновская связала любовь к странным запахам с шизофренией и депрессией
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Matt Benzero / Shutterstock / Fotodom

Невролог Екатерина Демьяновская заявила, что любовь к странным запахам может быть симптомом психического заболевания. Об этом она рассказала «Известиям».

Как отметила Демьяновская, если человеку нравится запах ацетона, бензина, лака и другие странные запахи, то у него может быть повышенная тревожность, депрессия, шизофрения, истерическое расстройство личности или биполярное аффективное расстройство. По ее словам, таким способом организм пытается встряхнуть эмоции, чтобы вытащить психику из состояния оцепенения.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Врач добавила, что беспокоиться стоит только в том случае, если подобные изменения в обонянии возникли внезапно и продолжаются на протяжении долгого времени, а также при наличии других симптомов, таких как замкнутость, апатия, вялость, агрессивность.

Она уточнила, что любовь к странным запахам может быть связана не только с психическими нарушениями, но и с ЛОР-болезнями, респираторными инфекциями, неврологическими расстройствами, нехваткой микроэлементов и беременностью.

Ранее дерматолог Отавио Маседо рассказал о неочевидных причинах неприятного запаха пота. По его словам, он может возникнуть при стрессе и из-за алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Тараканы пробрались на рейс из США в Индию и напугали пассажиров

    Раскрыто наказание для жены бывшего главы Верховного суда Чечни

    Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

    Рост российской экономики замедлился сильнее прогноза ЦБ

    Известный иностранный артист выступит в России

    В Новокузнецке провели экологическую акцию

    Выдающий себя за продюсера россиянин выманил у желающих славы миллионы

    Банк России предсказал инфляцию на конец III квартала 2025 года

    Стало известно о прибывающих в Херсон наемниках ВСУ из Великобритании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости