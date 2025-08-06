Любовь к странным запахам связали с психическими болезнями

Врач Демьяновская связала любовь к странным запахам с шизофренией и депрессией

Невролог Екатерина Демьяновская заявила, что любовь к странным запахам может быть симптомом психического заболевания. Об этом она рассказала «Известиям».

Как отметила Демьяновская, если человеку нравится запах ацетона, бензина, лака и другие странные запахи, то у него может быть повышенная тревожность, депрессия, шизофрения, истерическое расстройство личности или биполярное аффективное расстройство. По ее словам, таким способом организм пытается встряхнуть эмоции, чтобы вытащить психику из состояния оцепенения.

Врач добавила, что беспокоиться стоит только в том случае, если подобные изменения в обонянии возникли внезапно и продолжаются на протяжении долгого времени, а также при наличии других симптомов, таких как замкнутость, апатия, вялость, агрессивность.

Она уточнила, что любовь к странным запахам может быть связана не только с психическими нарушениями, но и с ЛОР-болезнями, респираторными инфекциями, неврологическими расстройствами, нехваткой микроэлементов и беременностью.

Ранее дерматолог Отавио Маседо рассказал о неочевидных причинах неприятного запаха пота. По его словам, он может возникнуть при стрессе и из-за алкоголя.