Между российским курортом и Абхазией запустили первый водный рейс

Между Сочи и Сухумом запустили первый водный рейс

Между Сочи и Сухумом запустили первый тестовый водный рейс. Об этом пишет «Российская газета».

Скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» может вместить 130 пассажиров. Капитан судна Константин Швыдкой уточнил, что скорость такого морского транспорта составляет 35 узлов (около 64 километров в час). Судно следует по маршруту до Абхазии 2 часа 20 минут без остановок. Ранее оно ходило из Сочи в Геленджик.

Отмечается, что судно назвали «Космонавт Павел Попович» в честь летчика-космонавта СССР №4, дважды Героя Советского Союза, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14» с позывным «Беркут».

В июне сообщалось, что самолет российской авиакомпании iFly совершил первый с советских времен рейс из Москвы в Абхазию.