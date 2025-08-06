Министр обороны одной страны погиб при крушении вертолета

Министры обороны и окружающей среды Ганы не выжили после крушения вертолета

В Гане министры обороны Эдвард Оман Боама и окружающей среды Ибрагим Муртал Мохаммед погибли при крушении вертолета. Об этом сообщает портал GhanaWeb со ссылкой на источники.

«Министр обороны доктор Эдвард Оман Боама погиб. Также подтвердилась смерть министра окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагима Мурталы Мохаммеда. Информацию об этой трагедии подтвердил руководитель аппарата президента Джулиас Дебра», — отмечается в материале.

Сообщается, что на борту находились и другие высокопоставленные правительственные чиновники, однако об их судьбе пока неизвестно. Вертолет принадлежал Вооруженными силам (ВС) Ганы. По словам очевидцев, сцена была «ужасающей», поскольку борт загорелся при крушении.

19 мая 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Как сообщил руководитель иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, воздушное судно полностью сгорело при посадке, все пассажиры погибли.