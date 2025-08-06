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15:38, 6 августа 2025Бывший СССР

На Украине денонсировали несколько заключенных с Россией и СНГ документов

Кабмин Украины денонсировал заключенные с Россией и СНГ документы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Здание кабинета министров Украины

Здание кабинета министров Украины. Фото: KyivMax / Wikimedia

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о денонсации из восьми международных договоров, заключенных с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Тарас Мельничук.

По его словам, законом предлагается прекратить соглашение о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и за расщепляемые материалы от 1997 года, соглашение об условиях резервных поставок и оплаты российского природного газа от 2001 года, соглашение о предоставлении госкредита для финансирования достройки атомных электростанций на территории Украины от 2002 года и протокола между Украиной и Белоруссией о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

Помимо этого, предусматривается выход из нескольких соглашений в рамках СНГ, включая соглашения по минерально-сырьевым ресурсам, о мерах по использованию ложных товарных знаков и географических указаний, соглашение об условиях и поддержке развития производственной кооперации предприятий и о порядке передачи образцов наркотических веществ.

В мае замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Она напомнила, что республика является участницей конвенции с 2006 года.

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