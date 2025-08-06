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16:14, 6 августа 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили повреждение газовой станции в Одесской области

Минэнерго Украины сообщило о повреждении газовой станции в селе Орловка
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yevhen Titov / AP

Газовая компрессорная станция в селе Орловка Одесской области в результате российской атаки получила повреждения. Информацию об ущербе для инфраструктурного объекта подтвердила в Telegram пресс-служба Минэнерго Украины.

«Компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие СПГ-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже доставлялся СПГ из США», — говорится в публикации.

В ведомстве заявили, что станция была атакована десятками ударных беспилотников.

Ранее стала известна возможная цель российской атаки по Одесской области в ночь с 5 на 6 августа. По сообщениям прессы, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», которая позволяла обеспечить реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.

ЖЗЛ
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