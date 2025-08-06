На Украине сообщили о заходе российских войск в город в тылу Покровска

Deep State: ВС РФ заходят в город Родинское в тылу Покровска

Вооруженные силы России (ВС РФ) заходят в город Родинское в тылу Красноармейска (украинское название — Покровск) и Мирнограда в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает аналитический паблик Deep State.

«‎Родинское находится в тылу Мирнограда и Покровска, что позволит открыть дополнительное и очень неприятное направление для попыток захода в эти крупные города», — отмечается в публикации.

Аналитики отметили, что российские войска сосредотачивают внимание на логистике и после закрепления в Родинском начнут атаковать Гришино, чтобы нарушить логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Красноармейск. Также сообщалось, что украинские подразделения оказались в критическом положении у двух населенных пунктов на покровском направлении. Речь шла о городе Родинское и селе Никаноровка.