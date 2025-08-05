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06:32, 5 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван признак приближения разгрома ВСУ на одном направлении

Полковник Матвийчук: Близка капитуляция ВСУ в Покровске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разделение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске приближает капитуляцию противника и делает ее практически неизбежной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Покровск расположен на террасах. Посреди города течет река. Там есть старый город, новый. Есть промышленная зона, жилая. И удары российских военных располовинили группировку ВСУ, разделили ее на две части», — сказал Матвийчук.

Он объяснил, что в таких условиях оборона резко теряет устойчивость. И, чтобы ее восстановить, необходимо либо отступление, либо введение новых резервов.

«Но ВСУ не могут отступить: мы контролируем противника артиллерией, авиацией, беспилотниками. А резерва на этом направлении просто нет. Так что очень близка фаза разгрома и капитуляции ВСУ в этом районе», — заключил полковник.

Ранее стало известно, что российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск). Также сообщалось, что украинские подразделения оказались в критическом положении у двух населенных пунктов на покровском направлении. Речь шла о городе Родинское и селе Никаноровка.

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