Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 23 июня 2026МирЭксклюзив

Раскрыто отношение Израиля к связям с Россией

Политолог Людмила Самарская: В Израиле считают важным вести диалог с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Израиле считают важным вести конструктивный диалог с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

«Россию воспринимают как важного игрока, с которым необходим конструктивный диалог», — объяснила она.

По словам политолога, в Израиле видят, что Россия обладает своими интересами на Ближнем Востоке, которые в некоторых случаях могут противоречить израильским. Однако все сложные моменты обсуждаются и регулируются, подчеркнула она.

При этом важно, что российскую помощь Ирану во время войны израильское руководство не посчитало прямой угрозой и между странами серьезного обострения отношений не произошло.

Ранее Людмила Самарская рассказала о восприятии Турции в Израиле. По ее словам, власти государства действительно рассматривают турецкую политику как риск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российский город обрушился смерч. Повреждены почти 100 домов, пострадали 16 человек

    Разоблачено тайное общество миллиардеров с переговорами о третьей мировой, сектах и сексе

    Раскрыто отношение Израиля к связям с Россией

    Стало известно об отношении к россиянам на чемпионате мира по футболу

    Популярный напиток оказался полезен для здоровья мозга

    Названы причины детских капризов в долгих поездках на машине

    Блогер описал россиянок в США словами «считают русских мужчин вторым сортом»

    Женщина после отпуска похудела на 5,5 килограмма из-за «дьявольского марафона испражнения»

    В России указали на признаки неготовности Украины к переговорам

    Россиянам назвали предел кредитной нагрузки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok