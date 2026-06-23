Раскрыто отношение Израиля к связям с Россией

Политолог Людмила Самарская: В Израиле считают важным вести диалог с Россией

В Израиле считают важным вести конструктивный диалог с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

«Россию воспринимают как важного игрока, с которым необходим конструктивный диалог», — объяснила она.

По словам политолога, в Израиле видят, что Россия обладает своими интересами на Ближнем Востоке, которые в некоторых случаях могут противоречить израильским. Однако все сложные моменты обсуждаются и регулируются, подчеркнула она.

При этом важно, что российскую помощь Ирану во время войны израильское руководство не посчитало прямой угрозой и между странами серьезного обострения отношений не произошло.

Ранее Людмила Самарская рассказала о восприятии Турции в Израиле. По ее словам, власти государства действительно рассматривают турецкую политику как риск.