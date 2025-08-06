Названы самые популярные в России схемы по отмыванию денег

МВД: В РФ на треть выросло число дел об отмывании денег, возбуждено 862 дела

В России выросло на 33 процента по сравнению с прошлым годом число уголовных дел об отмывании денег. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные МВД России.

В первом полугодии 2025 года возбуждено 862 уголовных дела по фактам легализации средств, полученных криминальным путем. Эксперты указывают, что отмываются деньги от наркоторговли, уклонения от уплаты налогов и взятки.

Самыми популярными схемами легализации преступных доходов являются вложения в недвижимость, ценные бумаги и драгоценные металлы и обналичивание через фирмы-однодневки, рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Появляются и новые схемы с использованием криптобирж, микрофинансовых организаций, фиктивных фондов и вывод средств за границу, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее сообщалось, что следователи заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств блогеру Субхану Мамедову, известному как Субо. С 2020 по 2022 год он не заплатил в казну России 50 миллионов рублей в качестве налогов.