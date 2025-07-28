Сделавший себе славу на треше блогер задолжал России 50 миллионов рублей

СК предъявил блогеру Мамедову обвинение в неуплате налогов на 50 млн рублей

Следователи заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств блогеру Субхану Мамедову, известному как Субо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В ведомстве подсчитали, что прославившийся треш-контентом с 2020 по 2022 год не заплатил в казну России 50 миллионов рублей. Мамедов вместе с отцом и братом приобрел автомобиль премиальной марки за 10 миллионов рублей, которые были получены преступным путем.

Его задолженность по пеням и штрафам составляет 20 миллионов рублей. Родственники блогера уже начали погашать ее, они перевели на счета налоговой службы 9 миллионов рублей. Им предъявлены обвинения по аналогичным статьям.



Мамедов находится в международном розыске. 27 февраля его лишили российского гражданства.

Блогер прославился созданием различного треш-контента, направленного на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам.