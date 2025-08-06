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00:24, 7 августа 2025Экономика

Огромный сель в российском регионе на высоте 3200 метров сняли на видео

Огромный сель на Эльбрусе на высоте 3200 метров сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

В Кабардино-Балкарии в среду, 6 августа, на высоте 3200 метров сошел огромный сель. Внимание на случившееся обратил Telegram-канал Mash Gor.

Сель сошел на Эльбрусе. На записи, снятой очевидцем, можно наблюдать, как мощная грязевая лавина стремительно спускается по склону. «Ой, там такие глыбы», — прокомментировал увиденное автор ролика. Уточняется, что в результате стихийного бедствия обошлось без повреждений.

Ранее в этот же день сообщалось, что последствия мощнейшего с 1952 года землетрясения на Камчатке по изменениям береговой линии схожи с ущербом при катастрофе в Помпеях. По словам ученого РАН Аркадия Тишкова, подземные толчки приведут к изменениям рельефа и морского дна.

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