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12:57, 6 августа 2025Экономика

Последствия землетрясения на Камчатке сравнили с ущербом в Помпеях

Тишков: Последствия землетрясения на Камчатке сопоставимы с ущербом в Помпеях
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Последствия землетрясения на Камчатке по изменениям береговой линии сопоставимы с ущербом при катастрофе в Помпеях. Такие мнение высказал член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков, его слова приводит ТАСС.

Ученый пояснил, что землетрясение приведет к изменениям рельефа и морского дна. «Произошли такие перестройки, которые опускают целые города на дно», — констатировал академик.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке в конце июля. После него на полуострове активизировались вулканы. Еще стало известно, что Камчатка сдвинулась на два метра на юго-восток и опустилась.

По оценкам ученых, примерно такими же по масштабу были горизонтальные смещения после подземных толчков в японском регионе Тохоку в 2011 году.

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