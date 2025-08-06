Отказ артистов от фото с фанатами объяснили плохим настроением

Буланова объяснила отказ артистов делать фото с фанатами плохим настроением

Певица Татьяна Буланова высказалась о нежелании некоторых коллег делать совместные фото с поклонниками. Ее слова передает Общественная служба новостей (ОСН).

Артистка призвала поклонников не считать такое поведение любимых певцов проявлением неуважения или хамства.

«У каждого есть свои причины. Иногда это связано с личной безопасностью, иногда с тем, что у человека может быть плохое настроение или он просто хочет сохранить свою личную жизнь», — сообщила Буланова.

Также она отметила, что знаменитости — такие же люди с личным пространством, так что важно соблюдать баланс между публичной и частной жизнью.

Ранее стало известно, что видео с выступления российской певицы Татьяны Булановой обрело популярность в сети из-за подтанцовки артистки. Сообщалось даже, что эстрадная певица задумалась о расширении своей подтанцовки, ради чего готова устроить кастинг.