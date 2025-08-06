Песков высказался о долгом отсутствии встречи Путина и Трампа

Песков: В долгом отсутствии встречи Путина и Трампа нет ничего удивительного

В долгом отсутствии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет ничего удивительного, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По данным агентства, с момента инаугурации нового президента США прошло больше полугода, но встреча с Путиным пока не состоялась, что является рекордом в современной России.

Песков объяснил это тем, что при прошлом американском президенте Джо Байдене в двусторонних отношениях «произошло беспрецедентное ухудшение».

До этого Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи, заявил, что «уже не слишком заинтересован в переговорах». Он добавил, что ведет с Путиным «очень уважительные и приятные беседы», однако это не ведет к урегулированию конфликта на Украине.