Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 6 августа 2025Бывший СССР

Послание российских войск жителям Красноармейска объяснили

Подоляка: Листовки ВС РФ в Красноармейске говорят о намерении действовать
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Листовки, которые бойцы Вооруженных сил (ВС) России оставили в Красноармейске (украинское название — Покровск), говорят о намерении решительных действий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военблогер Юрий Подоляка.

«ВС РФ сбросили над Покровском листовки, призывая солдат ВСУ сдаваться в плен. Обычно так мы делаем перед решительными действиями», — объяснил он в публикации.

Ранее украинский военкор Андрей Цаплиенко рассказал, что российские войска оставили послание жителям Красноармейска. Согласно информации на оставленных листовках, ВС РФ призвали жителей города обозначать позиции ВСУ на земле определенными условными знаками.

В ночь на 6 августа на Украине рассказали о заходе ВС России в город в тылу Красноармейска. Речь идет о городе Родинское.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Диалог восторжествует». Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа накануне окончания ультиматума Трампа?

    Зеленский встретился с первым вошедшим в Курскую область полком ВСУ

    Группа иностранных детей приехала на отдых в российский регион

    На волнующие Запад военные учения России и Белоруссии прибыли первые военные

    Поймана огромная крыса величиной с кошку

    Врач предупредила о смертельной опасности тренда на поедание сливочного масла

    Россиян предупредили об опасности со стороны соседней страны

    Индия отреагировала на новые пошлины Трампа

    Определен скрытый фактор усиления хронической боли

    Администратора российского интернет-канала заподозрили в распространении порнографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости