Послание российских войск жителям Красноармейска объяснили

Подоляка: Листовки ВС РФ в Красноармейске говорят о намерении действовать

Листовки, которые бойцы Вооруженных сил (ВС) России оставили в Красноармейске (украинское название — Покровск), говорят о намерении решительных действий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военблогер Юрий Подоляка.

«ВС РФ сбросили над Покровском листовки, призывая солдат ВСУ сдаваться в плен. Обычно так мы делаем перед решительными действиями», — объяснил он в публикации.

Ранее украинский военкор Андрей Цаплиенко рассказал, что российские войска оставили послание жителям Красноармейска. Согласно информации на оставленных листовках, ВС РФ призвали жителей города обозначать позиции ВСУ на земле определенными условными знаками.

В ночь на 6 августа на Украине рассказали о заходе ВС России в город в тылу Красноармейска. Речь идет о городе Родинское.