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16:12, 6 августа 2025Бывший СССР

Российские войска оставили послание жителям Красноармейска

ВС РФ листовками призвали жителей Красноармейска рассказать о позициях ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России обратились к жителям Красноармейска (украинское название — Покровск) с призывом рассказать о позициях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом сообщил украинский военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в десантно-штурмовых войсках.

«Вражеские дроны разбросали в городе листовки, которые предлагают местным жителям сдавать позиции ВСУ», — заявил источник.

Согласно информации на оставленных листовках, российские войска призвали жителей города обозначать позиции ВСУ на земле определенными условными знаками.

Ранее стало известно, что российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Красноармейске. Также сообщалось, что украинские подразделения оказались в критическом положении у двух населенных пунктов на покровском направлении.

ЖЗЛ
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