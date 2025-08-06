Работа в российском баре закончилась для девушки травмпунктом

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 40-летнего пьяного мужчину, напавшего на сотрудницу бара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии города.
По данным ведомства, росгвардейцы прибыли в бар на площади Стачек, так как персонал воспользовался тревожной кнопкой. Выяснилось, что пьяный посетитель ударил по лицу девушку-менеджера, достал нож и угрожал расправой.
Отмечается, что пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт.
Ранее в Челябинске нетрезвый мужчина приставал к детям со странными предложениями.