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14:59, 6 августа 2025Силовые структуры

Работа в российском баре закончилась для девушки травмпунктом

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку в баре
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 40-летнего пьяного мужчину, напавшего на сотрудницу бара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии города.

По данным ведомства, росгвардейцы прибыли в бар на площади Стачек, так как персонал воспользовался тревожной кнопкой. Выяснилось, что пьяный посетитель ударил по лицу девушку-менеджера, достал нож и угрожал расправой.

Отмечается, что пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Ранее в Челябинске нетрезвый мужчина приставал к детям со странными предложениями.

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