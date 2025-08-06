Работа в российском баре закончилась для девушки травмпунктом

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку в баре

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 40-летнего пьяного мужчину, напавшего на сотрудницу бара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии города.

По данным ведомства, росгвардейцы прибыли в бар на площади Стачек, так как персонал воспользовался тревожной кнопкой. Выяснилось, что пьяный посетитель ударил по лицу девушку-менеджера, достал нож и угрожал расправой.

Отмечается, что пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

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