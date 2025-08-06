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12:07, 6 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина приставал к детям со странными предложениями

В Челябинске вооруженного мужчину задержали за странное внимание к детям
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Челябинске нетрезвый мужчина приставал к детям со странными предложениями. Об этом сообщает охранная служба «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте».

По данным ведомства, 4 августа на улице Академика Макеева сотрудники алкомаркета заметили подозрительного мужчину и нажали тревожную кнопку. Дети рассказали сотрудникам группы быстрого реагирования, что за отказ от общения этот гражданин угрожал их побить.

Мужчину с пневматическим пистолетом задержали. Он доставлен в полицию.

Ранее стало известно, что в Подмосковье возбудили дело в отношении женщины, угрожавшей расправой девочке на детской площадке.

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