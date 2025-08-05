Россиянка на детской площадке напала на девочку и угрожала расправой

В Подмосковье завели дело на женщину, угрожавшую убийством девочке на площадке

В Подмосковье возбудили дело на женщину, угрожавшую расправой девочке на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 («Угроза причинения тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, на детской площадке в районе Супонево женщина угрожала расправой маленькой девочке. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка ее действиям.

Также Telegram-канал РЕН ТВ сообщал, что на детской площадке дочка этой женщины споткнулась о другую девочку и упала. Ее мать подошла к дочери, когда ей помогали встать и не разобравшись в ситуации, загнала малолетнюю, которую посчитала виновной, под корабль, где пыталась ударить и высказывала угрозы расправой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина оплевала и избила мальчика-скейтбордиста.