В Подмосковье женщина оплевала и избила мальчика-скейтбордиста

В Балашихе возбудили дело из-за нападения женщины на 11-летнего скейтбордиста

В Балашихе возбудили дело в отношении женщины, напавшей на 11-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 2 августа на пешеходном мосту женщина проявила агрессию в адрес юного скейтбордиста и ударила его ногой в спину. Мальчик специально притормозил, чтобы не задеть нападавшую, но в ответ она плюнула в него, уточняет РЕН ТВ.

Дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее толпа кубинцев из 40 человек напала с ножами на спасателей на Дзержинском карьере в Московской области.

