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21:39, 6 августа 2025МирЭксклюзив

Раскрыты дальнейшие шаги США после визита спецпосланника Трампа в Россию

Политолог Дмитрий Суслов: США настроены на продолжение диалога с Россией
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву подтвердил готовность сторон к диалогу. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Будет сохраняться относительно конструктивный российско-американский диалог и по украинскому конфликту, и по другим вопросам», — описал он дальнейшие шагы России и США, которые настроены на продолжение контактов.

При этом, по мнению политолога, американский лидер сейчас все больше отстраняется от украинского конфликта, который уже не является для него главным приоритетом. Тем не менее США продолжат оказывать Украине помощь и поддерживать переговорный процесс, однако жестких мер против России ожидать не стоит.

Дмитрий Суслов также рассказал о возможном содержании переговоров Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. По его словам, спецпосланник Трампа мог сообщить российскому лидеру о тех мерах, которые США могут ввести против России.

ЖЗЛ
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