«Речь идет о частном мнении». В МИД прокомментировали возможность размещения российских ракет на Кубе

МИД РФ: Слухи о размещении российских ракет на Кубе являются частным мнением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о возможном размещении российских ракет в Латинской Америке, в частности на Кубе и в Венесуэле.

Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она подчеркнула, что развитие международного военного сотрудничества, в частности размещение вооружений, относится к компетенции Минобороны России.

В России выступили за размещение «Орешника» на Кубе или в Венесуэле

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов допустил развертывание ракет «Орешник» или подобного ему оружия в Венесуэле или на Кубе. Это позволило бы не только обеспечить безопасность союзников Москвы, но и укрепить глобальный авторитет России, отметил он.

Размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате Александр Степанов военный эксперт

По мнению эксперта, с началом серийного производства ежегодно будет выпускаться несколько десятков единиц «Орешника». Это позволит закрыть потребности на всех ключевых направлениях, указал Степанов.

В пятницу, 1 августа, президент России Владимир Путин сообщил о поступлении первого серийного «Орешника» в войска.

Ракеты «Орешник» разместят в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что специалисты уже выбрали место для будущих позиций комплекса в Белоруссии, и в настоящее время уже ведется их подготовка к приему нового оружия. Глава государства отметил, что вопрос будет закрыт до конца 2025 года.

Путин рассказал о первом ударе системой «Орешник» в ноябре 2024 года. По его словам, результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение. Он также подчеркнул, что новый ракетный комплекс — это еще один гарант суверенитета и территориальной целостности России.

Как заявлял президент, в настоящее время не существует средств противовоздушной обороны, которые гарантированно были бы способны перехватить «Орешник».

Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты Владимир Путин президент России

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что размещение «Орешника» в Белоруссии приблизит к столицам Европы, «остудив горячие головы». Депутат подчеркнул, что стратегически необходимо сдвигать силы сдерживания в сторону Европы.

