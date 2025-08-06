Россиян призвали не ждать массового повышения пенсий

Депутат Говырин: Массового повышения пенсий в сентябре не будет

В сентябре в России не случится массового повышения пенсий. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Его процитировало RT.

При этом он уточнил, что некоторые пенсионеры все-таки смогут рассчитывать на прибавку. В частности, те, у кого в августе изменились жизненные обстоятельства: им исполнилось 80 лет, они получили I группу инвалидности, в их семье появились иждивенцы или им оформили выход на пенсию после увольнения.

Парламентарий объяснил, что в данной ситуации предусмотрен стандартный механизм: событие произошло — перерасчет начинается с первого числа следующего месяца.

По данным Социального фонда России, к началу июля 2025 года размер средней пенсии составил почти 23,5 тысячи рублей, увеличившись с начала года на 281 рубль. Средняя пенсия работающих пенсионеров остается ниже размера социальных выплат для нетрудоустроенных пожилых граждан. Если первая составляет 21 115 рублей в месяц, то вторая достигает почти 24 тысячи рублей.