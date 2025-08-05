Назван размер средней пенсии в России

РИА Новости: Размер средней пенсии в России составил почти 23,5 тысячи рублей

К началу июля 2025 года размер средней пенсии в России составил почти 23,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

С начала этого года, как уточнили в Соцфонде, размер средней пенсии в стране увеличился на 281 рубль. К 1 июля показатель достиг отметки в 23 456 рублей.

В то же время средняя пенсия работающих пенсионеров остается ниже размера социальных выплат для нетрудоустроенных пожилых граждан. Если первая составляет 21 115 рублей в месяц, то вторая находится на уровне почти в 24 тысячи рублей. Таким образом, разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров составил почти 3 тысячи.

При этом весной разница в размере соцвыплат для вышеуказанных категорий граждан была еще выше. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), разрыв на тот момент составлял почти 3,8 тысячи рублей.

На этом фоне доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что пожилым россиянам сейчас в целом выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста. Одной только пенсии для поддержания достойного уровня жизни в России сейчас явно не хватает, подчеркнула она.