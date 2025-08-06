Россиянам разъяснили изменения в списке запрещающих вождение болезней

Хирург Умнов: В список болезней, запрещающих вождение, добавили аутизм

В обновленный список болезней, запрещающих вождение автомобиля, добавили общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера. Изменения россиянам разъяснил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с RT.

«Вождение автомобиля включает в себя как социальные отношения, так и координацию движений, предварительное планирование, гибкость к изменениям, способность фокусироваться, многозадачность, способность расставлять приоритеты и контролировать свою тревогу и сенсорную чувствительность», — подчеркнул он.

Умнов добавил, что редко встречающуюся ахроматопсию, при которой цвета воспринимаются в оттенках серого, заменили на аномалии цветового зрения. К ним, помимо прочего, относится искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Если заболевание выявлено позже, чем было получено разрешение на вождение, права могут аннулировать, несмотря на необходимость проходить водительскую медкомиссию только раз в 10 лет.

Хирург также напомнил о препаратах, применение которых ограничено или полностью запрещено при вождении. К ним относятся транквилизаторы, снотворное, ряд антидепрессантов и нейролептики для лечения психических нарушений. Кроме того, стоит проявлять осторожность при приеме ноотропных препаратов.

Новый перечень болезней, запрещающих управлять транспортными средствами, был утвержден правительством России в апреле 2025 года, а с 1 сентября вступит в силу. В июне юрист Тургунбоя Зокиров объяснял, что обновление проведено в соответствие с переизданием Международной классификации болезней.