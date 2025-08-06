В России расширят список запрещающих вождение болезней

В России с 1 сентября расширят список болезней, с которыми нельзя за руль

В России с 1 сентября вступит в силу новый перечень, в котором будут прописаны болезни, запрещающие управлять транспортными средствами. Соответствующее распоряжение было утверждено правительством в апреле 2025 года.

В обновленном перечне расширят уже действующий список: туда добавят общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, а также болезни глаз — а именно аномалии цветового зрения.

Юрист Тургунбоя Зокиров ранее объяснял, что обновленный перечень медицинских противопоказаний к вождению был приведен в соответствии с переизданием Международной классификации болезней.

В мае Госдума рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект о наказании водителей за езду после приема лекарств, вызывающих состояние опьянения. Автомобилистов предложили наказывать в случае наличия в организме входящих в состав ряда препаратов веществ, ухудшающих внимание. Перечень веществ, наличие которых в организме станет поводом для привлечения к ответственности, определит правительство России.