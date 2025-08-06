Россиянка родила дочь от бойца СВО через полтора года после его смерти и лишилась выплат

Прокуратура добилась отцовства военного над родившейся после его смерти девочкой

В Луганской народной республике (ЛНР) россиянку, родившую от бойца специальной военной операции (СВО), лишили выплат на ребенка. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

Как установило ведомство, супруга вдовы не стало в мае 2023, а через полтора года, в ноябре 2024 года, женщина родила дочь, воспользовавшись процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако военный комиссариат ЛНР отказал ребенку военнослужащего в пенсии по потере кормильца из-за отсутствия судебного решения об установлении отцовства.

По словам самой женщины, в регистрации отцовства ей отказали в ЗАГСе. После этого россиянка обратилась в прокуратуру. В результате ведомство добилось внесения необходимых данных в свидетельство о рождении девочки.

Ранее гражданская жена участника СВО подала в суд на клинику, отказавшую ей в проведении процедуры ЭКО. Как стало известно, жительница Сургута и военнослужащий планировали ребенка, для чего заключили договор с клиническим институтом в Екатеринбурге на программу экстракорпорального оплодотворения. Однако 2 июня россиянин получил ранение несовместимое с жизнью и данное им согласие на процедуру отменили.