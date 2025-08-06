Россиянка ворвалась с гранатой в офис микрозаймов

В Башкирии женщина напала на офисы микрозаймов по указке мошенников

В Уфе задержали 27-летнюю местную жительницу, напавшую на офисы микрозаймов по указанию мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Башкортостану.

По данным ведомства, с июля задержанной звонили неизвестные, представляясь сотрудниками налогового органа, «Госуслуг», банка и правоохранительных органов. Она под давлением сняла все свои накопления, оформила кредит, заняла деньги у знакомой и отдала все 2,9 миллиона рублей аферисту. Однако на этом звонившие не остановились. Они запугали россиянку, сообщив, что против нее якобы возбуждено уголовное дело. Мошенники отправили ее в магазин за страйкбольной гранатой. Женщина думала, что помогает следователям поймать мошенников: она пришла в офисы микрозаймов с гранатой и требовала у них деньги.

Возбуждено дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 40-летнего пьяного мужчину, напавшего на сотрудницу бара.