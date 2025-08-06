Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 6 августа 2025Силовые структуры

Россиянку обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома

В Нижнем Тагиле женщину обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области местной жительнице Елене Сербиновой предъявили обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Алексея Гольцева.

По его данным, женщина обвиняется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 118 («Причинение тяжкого вреда по неосторожности») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. Она не признает вину и считает такие обвинения необоснованными.

В квартире обвиняемой на улице Сибирской в Нижнем Тагиле скопилась газовоздушная смесь, которая привела к взрыву, обрушению и многочисленным жертвам. 11 человек не удалось спасти, в том числе дочь Сербиновой. Изначально она имела статус потерпевшей, но позже была признана обвиняемой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе вспыхнули мигрантские волнения. На улицы вышли толпы иностранцев, работающих на пороховом заводе

    Юный россиянин оказался диверсантом

    Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы в России

    Пациент переломал кости травматологу российской больницы

    Высказывания Вайкуле о России назвали «бредом под капельницами»

    США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта

    Микробиолог раскрыла правильный способ стирки носков

    Раскрыты подробности подготовки ВСУ к вторжению в Курскую область

    Раскрыты подробности одной из самых секретных российских операций на Украине

    Путин принимает спецпосланника Трампа. Главное к этому часу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости