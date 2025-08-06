Россиянку обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома

В Нижнем Тагиле женщину обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома

В Свердловской области местной жительнице Елене Сербиновой предъявили обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Алексея Гольцева.

По его данным, женщина обвиняется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 118 («Причинение тяжкого вреда по неосторожности») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. Она не признает вину и считает такие обвинения необоснованными.

В квартире обвиняемой на улице Сибирской в Нижнем Тагиле скопилась газовоздушная смесь, которая привела к взрыву, обрушению и многочисленным жертвам. 11 человек не удалось спасти, в том числе дочь Сербиновой. Изначально она имела статус потерпевшей, но позже была признана обвиняемой.