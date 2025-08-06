Российский подросток заявил об избиении в парке из-за прогулки с воздушным шаром

Житель Нижнего Новгорода заявил об избиении из-за прогулки с воздушным шаром

В Нижнем Новгороде 17-летний подросток заявил об избиении в парке «Швейцария» из-за прогулки с воздушным шаром. Об этом пишет NN.RU.

По данным издания, россиянин зашел в парк с коляской, к которой был привязан шарик, из-за которого охранник сделал ему замечание и ограничил доступ на территорию.

Житель российского города заявил, что охранник сначала схватил коляску, не пропуская дальше, забрал шарик, после чего якобы ударил.

«[Охранник] ударил меня рукой по шее, схватил за руку и потащил к выходу. Пока мы шли, он меня оскорблял матами, на входе он отдал шарик и сказал, что я больше сюда не войду», — вспомнил подросток.

На утро россиянин почувствовал сильную боль в шее, онемение пальцев рук и ног, а также не мог поворачивать голову. С этими симптомами он обратился в больницу, где медики, с его слов, высказали подозрение в переломе позвонка.

В администрации парка озвучили свою версию произошедшего. Там сообщили, что после отказа в проходе на территорию с воздушным шаром россиянин попытался зайти внутрь через другой вход, матерясь на охранника, что зафиксировано на камере наблюдения. На место также был вызван наряд Росгвардии, который вывел молодого человека с территории.

«Оценку данной ситуации дадут правоохранительные органы по результатам проверки по заявлению, написанному сотрудниками ЧОП», — сообщили изданию представители парка.

Ранее в Татарстане молодой человек избил 78-летнего мужчину из-за сделанного замечания. Сообщалось, что охранник попросил распивавшую алкоголь в парке компанию не нарушать порядок.