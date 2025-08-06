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12:24, 6 августа 2025Бывший СССР

Руководство Гагаузии призвало к неповиновению властям Молдавии

И.о. главы Гагаузии Узун призвал к неповиновению властям Молдавии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Исполняющий обязанности главы Гагаузии Илья Узун в ходе заседания по приговору башкану Евгении Гуцул призвал жителей автономии к неповиновению властям Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Партия "Действие и солидарность" целенаправленно обезглавила Гагаузию, нанеся удар по институту башканства. Мы должны объединиться и выразить гражданское неповиновение действующей власти», — заявил лидер.

Он добавил, что руководство региона будет обращаться за помощью в международные институты.

5 августа суд в Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Политика и ее соратницу Светлану Попан признали виновными в нарушениях финансирования избирательной кампании.

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