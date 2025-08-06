«Последняя попытка». Весь мир обсуждает встречу Путина и спецпосланника Трампа. Что удивило Запад?

Reuters: Визит Уиткоффа в РФ стал последней попыткой найти решение по Украине

Днем 6 августа в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Главными темами разговора стали ситуация на Украине, а также отношения Москвы и Вашингтона.

Подробности беседы пока не разглашаются, но крупные зарубежные СМИ уже активно обсуждают состоявшуюся встречу. О том, что в мире говорят о переговорах Путина и Уиткоффа, — в материале «Ленты.ру».

Reuters: Встреча Уиткоффа и Путина — последняя попытка найти приемлемое решение по Украине

Поездка Уиткоффа в Москву состоялась за два дня до истечения срока действия ультиматума Трампа, заметило международное агентство Reuters. Президент США обещал ввести санкции и пошлины против России и ее торговых партнеров, если до 8 августа конфликт на Украине не будет урегулирован.

Австрийский политолог Герхард Манготт, чьи слова приводит СМИ, назвал визит спецпосланника президента США в Россию «последней попыткой найти приемлемое для обеих сторон решение» по конфликту на Украине. При этом он не уверен, что в итоге будет достигнут какой-либо компромисс.

Как отметило Reuters, в России сомневаются, что новые санкции США окажут существенное влияние на экономику. Возможно, Москва упускает возможность улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но цели на поле боя для нее важнее, добавило агентство

NYT: Визит спецпосланника Трампа имел особое значение

Американская газета The New York Times (NYT) вслед за Reuters обратила внимание на дату встречи. «Визит Уиткоффа в среду имел особое значение, поскольку он состоялся всего за несколько дней до крайнего срока, установленного Трампом для заключения мира», — говорится в материале.

На короткой видеозаписи, опубликованной Кремлем в начале встречи, видно, как улыбающийся Путин приветствует Уиткоффа теплым рукопожатием Американская газета NYT

Газета рассказала, что Уиткофф и Путин в прошлом уже встречались и вели многочасовые беседы. Отмечается, что спецпосланник также является близким другом Трампа.

Кортеж спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа уезжает из Кремля после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Илья Питалев / РИА Новости

AP: Сам Трамп ранее усомнился в эффективности санкций против России

Международное агентство Associated Press (AP) напомнило, что изначально Трамп давал на решение украинского конфликта 50 дней, но затем сократил срок до 10-12 дней. При этом сам президент США, как указало СМИ, сомневается в эффективности санкций.

Трамп (...) заявил, что Россия доказала, что «довольно хорошо умеет обходить санкции». «Это хитрые ребята», — сказал он о россиянах Международное агентство AP

WP: Уиткоффа на Западе критиковали за симпатию к России

Встреча Уиткоффа и Путина стала пятой с момента начала второго президентского срока Трампа, заявила американская газета The Washington Post (WP). Переговоры президента России и спецпосланника продлились около трех часов.

Газета также сообщила, что Уиткоффа неоднократно критиковали на Западе за поддержку России. Также недовольство вызывало то, что он в одиночку встречался с Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками и вел с ними долгие разговоры.

Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Kremlin Pool Photo / AP

The Independent: Спецпосланник вел себя непринужденно в противовес жесткой риторике Трампа

Британское интернет-издание The Independent заметило, что Уиткофф вел себя спокойно и непринужденно во время визита в Москву. Такое поведение, как пишет газета, противоречит жесткой риторике Трампа в отношении России.