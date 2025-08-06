Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:06, 6 августа 2025Экономика

Снижение ключевой ставки повлияло на выдачу автокредитов в России

ВТБ: Российский рынок автокредитов вырос в июне месяц к месяцу на 23 %
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В июле российский рынок автокредитования продемонстрировал рост к предыдущему месяцу на 23 процента, достигнув 164 миллиардов рублей (суммарно для новых машин и авто с пробегом) говорится в пресс-релизе ВТБ, поступившем «Ленте.ру».

Год к году он по-прежнему снижается (на 31 процент к июлю 2024-го), а суммарный объем продаж автокредитов за семь месяцев, начиная с января, упал на 44 процента, до 798 миллиардов рублей.

При этом, как стало известно из комментария старшего вице-президента, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, помесячная динамика напрямую связана со снижением стоимости кредитов из-за корректировки ключевой ставки ЦБ. «Часть клиентов, которые раньше откладывали покупку, вернулись к идее приобретения автомобиля», — указал топ-менеджер.

Также отмечается, что основная активность заемщиков по-прежнему сосредоточена на рынке новых автомобилей, что связывают с мерами господдержки и субсидированными программами производителей.

Ранее в «Скоринг бюро» заявили по итогам первого полугодия о падении выдачи автокредитов РФ в два раза. При этом там также отмечали, что после резкого снижения в первые месяцы 2025-го число кредитов выросло к июню с 65 тысяч до 90 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине и в их числе грузинский сценарий. Что об этом известно?

    Раскрыта судьба обвиненного в госизмене российского профессора

    Россиянка помогла бойцам СВО и была оштрафована на десятки тысяч рублей

    Дибров захотел оставить жену ни с чем после развода

    Россиянин нашел незаконное жилище мигрантов в подвале под Москвой и показал его на видео

    Названы дата и место прощания с худруком московского театра Юханановым

    В России одной категории водителей запретят выезжать на дороги общего пользования

    На Западе заявили об «очень плохой новости» для ВСУ из-за российского Су-57

    Раскрыто состояние режиссера «Крестного отца» после госпитализации в Риме

    Раскрыты сроки запуска прямых рейсов из России в Доминикану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости