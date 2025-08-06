Снижение ключевой ставки повлияло на выдачу автокредитов в России

ВТБ: Российский рынок автокредитов вырос в июне месяц к месяцу на 23 %

В июле российский рынок автокредитования продемонстрировал рост к предыдущему месяцу на 23 процента, достигнув 164 миллиардов рублей (суммарно для новых машин и авто с пробегом) говорится в пресс-релизе ВТБ, поступившем «Ленте.ру».

Год к году он по-прежнему снижается (на 31 процент к июлю 2024-го), а суммарный объем продаж автокредитов за семь месяцев, начиная с января, упал на 44 процента, до 798 миллиардов рублей.

При этом, как стало известно из комментария старшего вице-президента, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, помесячная динамика напрямую связана со снижением стоимости кредитов из-за корректировки ключевой ставки ЦБ. «Часть клиентов, которые раньше откладывали покупку, вернулись к идее приобретения автомобиля», — указал топ-менеджер.

Также отмечается, что основная активность заемщиков по-прежнему сосредоточена на рынке новых автомобилей, что связывают с мерами господдержки и субсидированными программами производителей.

Ранее в «Скоринг бюро» заявили по итогам первого полугодия о падении выдачи автокредитов РФ в два раза. При этом там также отмечали, что после резкого снижения в первые месяцы 2025-го число кредитов выросло к июню с 65 тысяч до 90 тысяч.