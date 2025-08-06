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01:29, 6 августа 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ заявил о готовности остаться в российской тюрьме вместо возвращения на Украину

Солдат ВСУ Клемышевский заявил о желании остаться в России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Клемышевский, попавший в плен к российским бойцам, заявил, что хочет остаться в России и не желает идти на обмен. При этом в беседе с ТАСС он отметил, что не изменит своего решения, даже если в России ему грозит тюрьма.

«Чем планирую заниматься? Не знаю, как получится. Лучше быть в русской тюрьме, чем на Украине. У меня мама в Москве проживает, хотелось бы к ней», — сказал солдат. Он отметил, что украинские власти не ценят своих граждан.

Клемышевский также добавил, что хотел бы получить российское гражданство, и для этого он готов отказаться от украинского гражданства.

Ранее Клемышевский рассказывал, что в рядах ВСУ находятся русофобы и фашисты.

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