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09:27, 6 августа 2025Бывший СССР

Стала известна цель удара ВС России по Одесской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по ПВД ВСУ с наемниками в Одесской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leo Correa / AP

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Уточняется, что целью удара стал пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Лебедева, там, предположительно, находились иностранные наемники из Румынии.

«Взрывы в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. Удары по объектам хранения, портовой логистике и перегрузочным пунктам. Также уничтожен ПВД в курортной зоне, по сообщениям агентуры — полный румын», — объяснил представитель пророссийского подполья.

Армия РФ нанесла удар по Одесской области в ночь с 5 на 6 августа. После этого в районе Орловки начался сильный пожар.

ЖЗЛ
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