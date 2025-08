Трамп пожаловался на отказ в обслуживании от крупнейших банков США

NYP: Крупнейшие банки США отказали Трампу в обслуживании в январе 2021 года

Крупнейшие банки США JPMorgan Chase и Bank of America отказали Дональду Трампу в обслуживании, когда он покинул Белый дом в январе 2021 года, после победы Джо Байдена на выборах. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники.

Трамп накануне заявил в интервью CNBC, что JPMorgan дал ему 20 дней для перевода средств со счета в другой банк. Президент хотел внести их на депозит в Bank of America, но получил отказ. Речь шла о сумме более миллиарда долларов, рассказал политик.

По данным газеты, регуляторы предупредили банки о репутационных рисках и правилах, запрещающих вести операции в случае подобной угрозы.

Издание пишет, что чиновники из Федеральной корпорации по страхованию вкладов и ФРС настояли, чтобы в эти запреты были включены и лица с «нестандартными политическими и деловыми связями». Источники заявили, что причина отказа в обслуживании Трампа связана со скандалом вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее президент США приветствовал начатое Минюстом страны уголовное расследование в связи с фабрикацией данных о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года в его пользу и заявил о своей непричастности к новому делу.