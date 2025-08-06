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00:26, 6 августа 2025Мир

Трамп назвал своего преемника на посту американского президента

Трамп назвал вице-президента Джея Ди Вэнса своим вероятным преемником
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Josh Morgan-USA TODAY via Imagn Images / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам лидера США, говорить об этом пока слишком рано. «Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — назвал он своего преемника.

По словам Трампа, есть и другие претенденты, например госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Дональд Трамп похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства.

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