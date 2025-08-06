Украина атаковала центральный регион России

Смоленский губернатор Анохин сообщил о трех сбитых беспилотниках ВСУ

В Смоленской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке на центральный регион России сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram.

По его словам, дроны перехвачены в течение сегодняшнего дня. Информацию о районах уничтожения беспилотников губернатор не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Анохин напомнил, что в случае угрозы атаки с воздуха нужно избегать открытых мест, держаться дальше от окон, а также воздержаться от съемки работы системы ПВО. Кроме того, он призвал сообщать в экстренные службы в случае обнаружения обломков беспилотника.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 6 августа 51 беспилотника ВСУ. По данным ведомства, по 16 дронов уничтожено в Ростовской и Брянской областях, 12 — в Крыму, 5 — в Воронежской области, еще 3 — в Орловской.