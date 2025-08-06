Умер народный артист России Сафронов

Умер народный артист России, известный театральный актер Владимир Сафронов. Об этом на своем официальном сайте сообщил Малый театр.
Известно, что сердце артиста перестало биться 5 августа. Ему было 84 года.
«В Малый театр пришла печальная новость: не стало Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога», — сообщили в театре.
Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году, после чего попал в труппу Малого театра. На сцене учреждения культуры он сыграл около 60 ролей.
Ранее стало известно, что советский и российский актер Виктор Кондрашкин ушел из жизни в возрасте 75 лет.