Умер народный артист России Сафронов

Народный артист России Владимир Сафронов ушел из жизни в возрасте 84 лет

Умер народный артист России, известный театральный актер Владимир Сафронов. Об этом на своем официальном сайте сообщил Малый театр.

Известно, что сердце артиста перестало биться 5 августа. Ему было 84 года.

«В Малый театр пришла печальная новость: не стало Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога», — сообщили в театре.

Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году, после чего попал в труппу Малого театра. На сцене учреждения культуры он сыграл около 60 ролей.

Ранее стало известно, что советский и российский актер Виктор Кондрашкин ушел из жизни в возрасте 75 лет.