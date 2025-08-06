Умерла 33-летняя актриса из сериала «Ходячие мертвецы»

Актриса Келли Мак из сериала «Ходячие мертвецы» умерла в 33 года, об этом сообщает Hollywood Reporter.
Мак скончалась 2 августа в родном городе Цинциннати после борьбы с глиомой центральной нервной системы.
Актриса начала карьеру в начале 2000-х годов. Она получила известность благодаря ролям в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Медики Чикаго». Последней ее работой стала роль в фильме «Юниверсал», премьера которого состоится в 2025 году.
Ранее стало известно, что легенда бродвейских постановок, певица Джейн Морган ушла из жизни в возрасте 101 года.