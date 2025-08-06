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05:15, 6 августа 2025Культура

Умерла 33-летняя актриса из сериала «Ходячие мертвецы»

Умерла 33-летняя актриса из сериала «Ходячие мертвецы» Келли Мак
Келли Мак

Келли Мак. Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Актриса Келли Мак из сериала «Ходячие мертвецы» умерла в 33 года, об этом сообщает Hollywood Reporter.

Мак скончалась 2 августа в родном городе Цинциннати после борьбы с глиомой центральной нервной системы.

Актриса начала карьеру в начале 2000-х годов. Она получила известность благодаря ролям в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Медики Чикаго». Последней ее работой стала роль в фильме «Юниверсал», премьера которого состоится в 2025 году.

Ранее стало известно, что легенда бродвейских постановок, певица Джейн Морган ушла из жизни в возрасте 101 года.

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