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07:16, 6 августа 2025Бывший СССР

В Молдавии рассказали о фактически оставшемся без матери младшем сыне главы Гагаузии

Таубер: Младший сын Гуцул имеет проблемы со здоровьем, он остался без матери
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Globallookpress.com

Депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер рассказала, что младший сын главы Гагаузии Евгении Гуцул имеет проблемы со здоровьем, он фактически остался без матери. Ее слова приводит РИА Новости.

«Оставили двух несовершеннолетних детей без мамы. И это не то что бесчеловечно, это — незаконно. Ее не имели права арестовать», — заявила парламентарий.

Она выразила мнение, что приговор был вынесен под давлением европейских стран, и назвала это вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

5 августа суд в Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Ее и соратницу Гуцул Светлану Попан признали виновными в нарушениях финансирования избирательной кампании.

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