В МВД оценили количество отравившихся самодельной чачей на российском курорте

МВД: Отравившихся самодельной чачей в Сочи может быть больше

Отравившихся самодельной чачей в Сочи может быть больше. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция провела рейды на рынке «Казачий», где был куплен алкоголь, после употребления которого произошло смертельное отравление трех человек. Изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция.

Ранее стало известно о задержании двух продавцов. По предварительным данным, именно у них отравившиеся купили чачу. Устанавливаются производитель и другие причастные.