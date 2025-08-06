Депутат Рады Дубинский: Бессилие Зеленского стало очевидным

Бессилие президента Украины Владимира Зеленского стало очевидным, сейчас он приносит больше вреда, чем пользы. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что методы правления украинского лидера «достигли морального краха и обанкротились». «Прикрытая внешним маскулинным образом импотентность “вождя” настолько очевидна, что уже граничит в мировых СМИ с презрением», — добавил политик.

Он подчеркнул, что необходимо избавиться от этой «раковой клетки» ради выживания Украины.

Ранее Дубинский обвинил Зеленского и главу его администрации Андрея Ермака в том, что они сознательно ведут страну к капитуляции. Он выразил уверенность, что обещания западных стран о поддержке Киева останутся пустыми словами, которые не будут подкреплены действиями.