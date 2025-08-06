Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:33, 6 августа 2025Бывший СССР

В Раде признали бессилие Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Бессилие Зеленского стало очевидным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Бессилие президента Украины Владимира Зеленского стало очевидным, сейчас он приносит больше вреда, чем пользы. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что методы правления украинского лидера «достигли морального краха и обанкротились». «Прикрытая внешним маскулинным образом импотентность “вождя” настолько очевидна, что уже граничит в мировых СМИ с презрением», — добавил политик.

Он подчеркнул, что необходимо избавиться от этой «раковой клетки» ради выживания Украины.

Ранее Дубинский обвинил Зеленского и главу его администрации Андрея Ермака в том, что они сознательно ведут страну к капитуляции. Он выразил уверенность, что обещания западных стран о поддержке Киева останутся пустыми словами, которые не будут подкреплены действиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США узнали о желании Путина встретиться с Трампом

    Экс-аналитик ЦРУ проанализировал кадры со встречи Путина и Уиткоффа

    Президент Бразилии назвал переговоры с Трампом унижением

    Жителей столичного региона предупредили о подтоплениях из-за паводков

    Американский сенатор призвал Европу перестать покупать у Индии «российскую» нефть

    В Раде признали бессилие Зеленского

    Украинские хакеры атаковали сайт с брошенными Киевом пленными солдатами

    Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

    Военкоры узнали о новом котле для ВСУ

    Раскрыт план Трампа по встрече с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости