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21:11, 6 августа 2025Бывший СССР

В Раде резко раскритиковали переданное Западом оружие

Депутат Рады Федиенко назвал металлоломом переданное ВСУ западное оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине приходится тратить месяцы на восстановление оружия, которое ей отправляет Запад. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

По его словам, западные союзники отправляют Киеву не современное оружие, а металлолом. В частности, политик раскритиковал немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, отметив, что они были созданы в 1960-1970 годах.

«В обществе могут думать, что нам все (оружие — прим. "Ленты.ру") в масле выдают, а мы не знаем куда это все девать. Нам, к сожалению, выдают такое оружие, которые мы восстанавливаем. Это постоянный процесс», — посетовал он.

Ранее стало известно, что Военнослужащие элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитают советское оружие американскому.

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