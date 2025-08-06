В Раде резко раскритиковали переданное Западом оружие

Депутат Рады Федиенко назвал металлоломом переданное ВСУ западное оружие

Украине приходится тратить месяцы на восстановление оружия, которое ей отправляет Запад. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

По его словам, западные союзники отправляют Киеву не современное оружие, а металлолом. В частности, политик раскритиковал немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, отметив, что они были созданы в 1960-1970 годах.

«В обществе могут думать, что нам все (оружие — прим. "Ленты.ру") в масле выдают, а мы не знаем куда это все девать. Нам, к сожалению, выдают такое оружие, которые мы восстанавливаем. Это постоянный процесс», — посетовал он.

Ранее стало известно, что Военнослужащие элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитают советское оружие американскому.