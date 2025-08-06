В России второй раз за сутки возбудили дело о наезде судна на катавшихся на сапе людей

В Самаре возбудили уголовное дело после наезда катера на сапбордистов

В Самаре возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 2 августа на реке Волге судоводитель маломерного судна на своем катере наехал на двух спортсменов сапбордистов. Возбужденное уголовное дело такого рода стало вторым за сутки в России.

Ранее подобный случай произошел в Приморском крае. Там двух катающихся на сапе школьниц сбил гидроцикл. По предварительным данным судовладелец был пьян.