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18:10, 6 августа 2025Силовые структуры

В России второй раз за сутки возбудили дело о наезде судна на катавшихся на сапе людей

В Самаре возбудили уголовное дело после наезда катера на сапбордистов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: psut.sledcom.ru

В Самаре возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 2 августа на реке Волге судоводитель маломерного судна на своем катере наехал на двух спортсменов сапбордистов. Возбужденное уголовное дело такого рода стало вторым за сутки в России.

Ранее подобный случай произошел в Приморском крае. Там двух катающихся на сапе школьниц сбил гидроцикл. По предварительным данным судовладелец был пьян.

ЖЗЛ
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