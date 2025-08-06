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13:20, 6 августа 2025Россия

В российском регионе вспыхнули мигрантские волнения. На улицы вышли толпы иностранцев, работающих на пороховом заводе

В Перми вспыхнули мигрантские волнения, стянуто большое количество полиции
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Перми вспыхнули мигрантские волнения. Толпы иностранцев вышли на улицы российского региона и начали устраивать массовые беспорядки.

Ситуация развернулась в правобережном микрорайоне Новый Крым. Беспорядки устроили иностранцы, работающие на местном пороховом заводе. Как сообщает «Русская община», сами они проживают в местном детском саду и профилактории.

К месту скопления мигрантов стянуты правоохранители

К месту скопления иностранных граждан стянуто большое количество полиции, также здесь присутствуют активисты.

Ситуация попала на видео. На кадрах наблюдаются выстроившиеся по дороге полицейские автомобили. Также видны сотрудники МВД, беседующие с людьми.

Причиной вспышки агрессии называется якобы оскорбление, адресованное местной женщине. Как пишут пермские паблики, за нее вступился супруг, после чего началось противостояние с приезжими. Прибывшие на место правоохранители смогли взять ситуацию под контроль.

Горожанок по мегафону призвали соблюдать дресс-код по мусульманским канонам

Пик конфликта произошел, когда один из мигрантов взял в руки мегафон. С помощью него он начал скандировать призывы от всей мигрантской диаспоры к местным жительницам. В частности, горожанок призвали соблюдать дресс-код по мусульманским канонам. За такими заявлениями пошла волна возмущений от жителей Перми.

К делу вновь подключилась полиция. Правоохранители произвели массовые задержания иностранных граждан. Уточняется, что в случае выявления нарушений миграционного законодательства все нарушители будут депортированы.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Как пишет певица Виктория Цыганова, проблемы начались после того, как мигрантов заселили в один из детских садов города, превратив его в хостел еще в прошлом году.

«Вокруг детского сада теперь постоянно валяются пустые бутылки и другой мусор, территория из ухоженной превратилась в помойку. По вечерам женщины и девушки боятся ходить одни, так как общественный транспорт и улицы заполнены мигрантами. Мигранты регулярно ходят пьяные, за порядком и дисциплиной в хостеле никто не следит. На сегодняшний день численность мигрантов составляет около 800 человек, в то время как население микрорайона составляет 7500 человек», — привела она слова одного из горожан.

Есть еще одна версия случившегося

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Многонационал», настоящей причиной напряженности стало недовольство рабочих задержкой зарплаты. В связи с этим работники вышли на забастовку на улицы, так как беседы с руководством зашли в тупик.

Там также отметили, что на опубликованных в сети видео видны лишь полицейские машины, а кадров беспорядков нет.

«Большое скопление автомобилей полиции в микрорайоне Новый Крым связано с проведением плановой работы по охране общественного порядка», — объясняют в МВД. Истинную причину и какие-либо подробности в ведомстве не раскрыли.

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