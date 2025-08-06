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12:16, 6 августа 2025Россия

Стало известно о вспыхнувших в российском городе мигрантских волнениях и беспорядках

«Русская община»: В Перми вспыхнули мигрантские волнения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Перми вспыхнули мигрантские волнения. Об этом сообщает движение «Русская община» в Telegram.

По данным «Русской общины», иностранцы устроили беспорядки в микрорайоне Новый Крым. Речь идет о работниках порохового завода, указано в публикации.

К месту происшествия стянуты силы полиции. На представленных кадрах видно несколько полицейских автомобилей. На месте также присутствуют активисты.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России заявили о формировании мигрантского анклава в Ханты-Мансийском автономном округе. Там заявили, что в регионе идет процесс искусственной исламизации и выдавливания коренного населения, которое местная власть объясняет «капризными русскими».

ЖЗЛ
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