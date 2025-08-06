Стало известно о вспыхнувших в российском городе мигрантских волнениях и беспорядках

«Русская община»: В Перми вспыхнули мигрантские волнения

В Перми вспыхнули мигрантские волнения. Об этом сообщает движение «Русская община» в Telegram.

По данным «Русской общины», иностранцы устроили беспорядки в микрорайоне Новый Крым. Речь идет о работниках порохового завода, указано в публикации.

К месту происшествия стянуты силы полиции. На представленных кадрах видно несколько полицейских автомобилей. На месте также присутствуют активисты.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России заявили о формировании мигрантского анклава в Ханты-Мансийском автономном округе. Там заявили, что в регионе идет процесс искусственной исламизации и выдавливания коренного населения, которое местная власть объясняет «капризными русскими».